Elden Ring bije rekordy sprzedaży. Seria Dark Souls już zostaje w tyle

fot. Bandai Namco

Reklama

Według najnowszych danych, do września 2024 roku gra Elden Ring sprzedała się w imponującej liczbie 28,6 miliona egzemplarzy na całym świecie, przewyższając tym samym łączną sprzedaż serii Dark Souls, która osiągnęła 27 milionów kopii. Przypomnijmy, że Elden Ring to jedna gra, a Dark Souls obejmuje trzy odsłony, nie wliczając w to remastera.

ROZWIŃ ▼

Wynik ogólny z pewnością ulegnie poprawie w przyszłym roku. A to za sprawą zapowiedzianego niedawno tytułu: Elden Ring Nightreign. Gra będzie dostępna na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Nightreign to samodzielna przygoda, oferująca nowe doświadczenie poprzez reimaginację kluczowych elementów oryginalnej produkcji.

Nightreign wprowadza tryb kooperacyjny, pozwalając graczom łączyć siły w trzyosobowych grupach. Rozgrywka koncentruje się na przetrwaniu w świecie równoległym do Ziemi Pomiędzy, z unikalnymi bohaterami i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem. Gracze będą mieli do wyboru osiem postaci, każdą z unikalnymi zdolnościami i atakami specjalnymi, co umożliwi stosowanie różnych strategii w walce z przeciwnikami.