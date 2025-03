Legenda kina kopanego nie żyje. Richard Norton zmarł nagle

fot. materiały prasowe

Richard Norton zmarł niespodziewanie w wieku 75 lat. O nagłej śmierci legendy kina kopanego poinformowała jego żona Judy w mediach społecznościowych. Przyczyny śmierci aktora nie są znane. Wiele gwiazd gatunku oraz aktorów pracujących w branży złożyło hołd komuś, kto odcisnął na niej piętno.

Nie żyje Richard Chamberlain

Richard Norton – kariera

Fani kina kopanego doskonale znają Richarda Nortona z filmów z Hongkongu z lat 80. i 90., które w epoce VHS cieszyły się wielką popularnością w Polsce i innych krajach świata. Jako aktor zadebiutował w 1980 roku w filmie Ośmiobok, w którym grał zamaskowanego wojownika walczącego z samym Chuckiem Norrisem.

W Hongkongu swoją współpracę z legendarnym Sammo Hungiem rozpoczął od swojego pierwszego filmu na tym rynku, czyli Na celowniku z 1985 roku w reżyserii Hunga. To właśnie tutaj miał walkę z chińskim aktorem i wypracował swoje słynne filmowe powiedzonko "Painful?", które zawsze kierował do przeciwnika po bardzo silnym ciosie.

Richard Norton kontra Jackie Chan

Wśród jego filmów można wymienić takie tytuły jak Zwariowany pociąg (również film Hunga), Magiczny kryształ, Mistrz Gymkata, Fight to Win, Return of the Kickfighter, Blood Street, Rapid Fire, China O'Brien (część 1 i 2), Miecz Bushido, Waleczna dama, Wściekłość i sprawiedliwość (obie części), Ironheart, Miejski łowca, Przyjemniaczek i wiele innych.

Na ekranie walczył między innymi z Chuckiem Norrisem, Cynthią Rothrock, Jackiem Chanem, Sammo Hungiem i wieloma innymi.

Obok kina kopanego Richard Norton pracował przy największych produkcjach hollywoodzkich jako koordynator scen walk. Z ostatnich lat można tu wymienić takie tytuły jak Furiosa, Legion samobójców: The Suicide Squad, Legion samobójców, Mad Max: Na drodze gniewu czy Niesamowity Spider-Man.

Był też nauczycielem walk pracującym w Hollywood. Przygotowywał do scen akcji takie gwiazdy jak Scarlett Johansson, Margot Robbie, Ben Affleck i wielu innych.