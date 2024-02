Marvel Studios wskrzesi więcej seriali Netflixa? Ten raport ucieszy wielu fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal CBR, rzetelny scooper Alex Perez twierdzi, że Marvel Studios planuje wskrzesić więcej seriali poza X-Men '97 i Daredevil: Born Again. Przypominamy, że pierwszy tytuł jest kontynuacją serialu z lat dziewięćdziesiątych, a drugi rebootem. Zobaczcie sami.

Marvel - X-Men '97 i Daredevil: Born Again to początek

Dyskusja odbyła się za pomocą platformy X, czyli dawnego Twittera. Na pytanie, czy w przypadku X-Men '97 trzeba obejrzeć oryginalny serial przed seansem, Perez odpowiedział, że tak, po czym dodał:

Ten koncept na kontynuowanie starych historii, które niegdyś zostały pozostawione niedokończone pod szyldem Marvel Studios, pojawi się prędzej czy później.

Fan spytał, czy to oznacza, że w przyszłości możemy spodziewać się kontynuacji innych seriali animowanych, które zostały anulowane zbyt szybko. Scooper doprecyzował, że nie chodziło mu tylko o animacje.

Następnie inny użytkownik zadał pytanie, czy chodzi o seriale Netflixa, a Perez odpowiedział mu potwierdzającym gifem z Mattem Murdockiem.

Marvel Studios wskrzesi więcej seriali Netflixa?

Choć to wciąż plotka, to warto zauważyć, że dość prawdopodobna. Dlaczego? Marvel Studios już pracuje nad rebootem Daredevila, a niedawno ogłoszono, że wszystkie seriale Netflixa oficjalnie wchodzą w kanon MCU - dodano je nawet do oficjalnej osi czasu na Disney+.

Ten krok ostatecznie utwierdził fanów w przekonaniu, że Marvel Studios nie zamierza odcinać się od lubianych produkcji Netflixa. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by tak jak w przypadku Daredevil: Born Again, stworzyć coś nowego, angażując już uwielbianych w fandomie aktorów, którzy pomogliby wzbudzić ekscytację wśród widzów.

