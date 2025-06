Marvel zapowiedział czwarty film na 2028 rok. Fani szaleją: X-Meni, Scarlet Witch, Avengersi?

źródło: Marvel

Studio wcześniej opublikowało swój kalendarz premier i według niego w 2028 roku miały zostać wydane trzy produkcje, kolejno w lutym, maju i listopadzie. Pierwszy raz słyszymy o czwartym filmie i grudniowej dacie. Jest to o tyle zaskakujący ruch, że Bob Iger, czyli obecny dyrektor generalny Disneya, niedawno krytykował za dużą ilość premier Marvela i obiecał fanom zmiany:

Wszyscy wiemy, że chcąc zapełnić naszą platformę streamingową większą ilością treści, zwróciliśmy się o pomoc do wszystkich naszych kreatywnych sił, w tym Marvela, by zaczęli produkować więcej – powiedział Iger w maju. – Z czasem nauczyliśmy się, że ilość niekoniecznie oznacza jakość i musieliśmy przyznać przed sobą, że straciliśmy z oczu cel, tworząc za dużo. Wierzymy, że konsolidacja i skupienie się Marvela na filmach zaowocuje lepszą jakością w przyszłości.

Na razie nie wiemy, czym może być nowy tajemniczy projekt Marvela. Fani spekulują, że skoro w grudniu są wypuszczane największe premiery i blockbustery, to może być wyczekiwany reboot X-Menów. Inni uważają, że studio podzieli Avengers: Secret Wars na dwie części. Wielu widzów ma również nadzieję, że plotki o solowym filmie Scarlet Witch okażą się prawdziwe i to on zadebiutuje pod koniec 2028 roku. Dajcie znać, na co wy stawiacie.

Marvel - kalendarz premier

Oczywiście, nie wiadomo, czy Marvel rzeczywiście wypuści 4 filmy w 2028 roku. Studio często przesuwa daty premier na bieżąco. Dobrym przykładem jest Blade, który początkowo miał zadebiutować w listopadzie 2025 roku, ale z czasem zmieniono plany. Na tyle, że teraz nie wiadomo, czy produkcja w ogóle ujrzy światło dzienne.

Jak obecnie wygląda kinowy kalendarz premier Marvela? W 2025 roku na duży ekran trafi Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Na 2026 rok są zaplanowane dwie premiery: Spider-Man: Brand New Day w lipcu i Avengers: Doomsday w grudniu. Następnie w 2027 roku pojawi się jeden niezatytułowany projekt w lipcu i wielkie zwieńczenie tej fazy, czyli Avengers: Secret Wars.

Za to w międzyczasie na małym ekranie ukażą się Ironheart, Oczy Wakandy, Wonder Man i Marvel Zombies. Trwają również prace nad solowym serialem o Visionie. Będzie zwieńczeniem trylogii, zapoczątkowanej przez WandaVision i kontynuowanej w To zawsze Agatha.

