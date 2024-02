Daredevil: Born Again - zaskakujący zwrot akcji na planie. To nie [SPOILER] straci życie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Prace na planie Daredevil: Born Again trwają w najlepsze. Już wczoraj informowaliśmy Was, że twórcy i obsada kręcą aktualnie scenę, w trakcie której śmierć z ręki Bullseye'a poniesie znana także z produkcji Netfliksa Karen Page (Deborah Ann Woll według spekulacji ma pojawić się tylko w trzech odcinkach). W tej sprawie mamy jednak do czynienia z zaskakującym zwrotem akcji.

Jak się okazuje, ekipa zdecydowała się na stworzenie kilku wersji sekwencji, która ma zakończyć się wyjściem Matta Murdocka, Karen i Foggy'ego Nelsona z ich ulubionej restauracji Josie's - to przed nią będzie na nich czekał zawsze trafiający do celu Bullseye. Jeden z wariantów wydarzeń zakłada, że złoczyńca zabije nie Page, a właśnie Nelsona, którego na nowych zdjęciach z planu widzimy leżącego na ziemi. Miałby on stracić życie tuż po kłótni trojga bohaterów, która nie odbywała się w wersji ze śmiercią Karen. Zobaczcie sami:

Daredevil: Born Again - zdjęcia z planu

https://twitter.com/solarrpwrd/status/1754853044783849650

Z drugiej strony w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji, że to właśnie śmierć Karen stanie się doskonałą okazją do wprowadzenia do całej historii Punishera - przypomnijmy, że w serialu Netfliksa miał on doskonały kontakt z Page.

