MCU - jakie filmy i seriale nie pojawiły się na Comic-Con? Nie tylko Deadpool

Marvel Studios ma w produkcji o wiele więcej filmów oraz seriali, niż jest w stanie oficjalnie się na ten moment przyznać. Choćby o Daredevilu czytaliśmy od 2021 roku, a dopiero podczas San Diego Comic-Con 2022 potwierdzono serial Daredevil: Born Again. Nie inaczej jest z innymi projektami, o których czytaliśmy w różnych plotkach z rzetelnych źródeł.

Oczywiście prym na tej liście wiedzie Deadpool 3, o którym oficjalnie wiemy od wielu miesięcy. Na razie nie wiadomo, w której fazie on się pojawi, ale według spekulacji będzie to 6. faza, a premiera nastąpi w lutym 2024 roku. Marvel Studios ma różne daty dla jeszcze nie zatytułowanych projektów. Wiemy, że za sterami Deadpoola 3 stoją ci sami scenarzyści, co w poprzednich częściach, a Disney i Marvel Studios dają im kompletną swobodę dla stworzenia historii z wysoką kategorią wiekową R (tak jak w poprzednich częściach). Sami scenarzyści jedynie potwierdzili, że w przypadku Deadpoola i jego pojawienia się w MCU w grę będzie wchodzić multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe. Co jeszcze mamy na liście? Według portalu thedirect.com to ponad 10 tytułów.

MCU - planowane filmy i seriale