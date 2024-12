Shadow Labyrinth i mroczna wizja Pac-Mana. W tej grze wrócimy do świata z odcinka Secret Level

fot. Bandai Namco

Dużym zaskoczeniem na tegorocznym The Game Awards była zapowiedź gry Shadow Labyrinth. To nowa produkcja w uniwersum Pac-Mana, która jednak mocno będzie różnić się od poprzednich tytułów z tym bohaterem w roli głównej. Tym razem dostaniemy bowiem dwuwymiarową platformówkę w mrocznym klimacie, który wcześniej poznaliśmy za sprawą jednego z odcinków serialu Secret Level.

W grze wcielimy się w bohatera znanego jako Swordman No. 8. Budzi się on na tajemniczej planecie, a jego towarzyszem zostaje latająca, żółta kula o imieniu PUCK. Podczas tej przygody przyjdzie im zwiedzić wiele zróżnicowanych lokacji, a protagonista ma przejść drogę "od zwierzyny, do drapieżnika".

Premiera Shadow Labirynth w 2025 roku na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.