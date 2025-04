Hurry Up Tomorrow z nowymi zdjęciami! Ujawniono nowe fakty o postaciach

fot. Entertainment Weekly

Empire Online opublikowało artykuł o Hurry Up Tomorrow, filmie tworzonym przez The Weeknda. Do informacji, które znaliśmy wcześniej, dołączyło kilka nowych faktów. Portal opublikował też dwa nowe zdjęcia, przedstawiające głównych bohaterów - w nich wcielają się Abel Tesfaye i Jenna Ortega.

Hurry Up Tomorrow - postacie

Film został częściowo zainspirowany wydarzeniem z 2022 roku, kiedy to The Weeknd całkowicie stracił głos podczas jednego z ostatnich koncertów w trasie - na stadionie SoFi w Los Angeles. Później okazało się, że fizycznie jego struny głosowe są w porządku — problem miał charakter psychiczny. Sam Tesfaye opowiedział o tym w wywiadzie z Empire.

Myślę, że to był test. Co się stanie, jeśli coś, na czym polegasz zbyt mocno, zostanie ci odebrane? Myślę, że potrzebowałem tego doświadczenia — i to na największej scenie w mojej karierze — bo tylko wtedy nie mogłem tego zignorować.

Tak głównego bohatera opisał zaś reżyser produkcji, Trey Edward Shults.

Główny bohater ma na imię Abel. Jasno zasugerowano, że to The Weeknd. Ale Abel z filmu to nie ten sam Abel, którego ja znam osobiście. To opowieść czerpiąca z jego osobistych zmagań, wyobrażenie, co by było, gdyby otoczył się niewłaściwymi ludźmi i podjął złe decyzje.

Jenna Ortega także zdradziła kilka szczegółów odnośnie swojej postaci, Ani.

Ona reprezentuje żeńską stronę Abla. Tę łagodną. On zaniedbywał swoją animę [kobiecą część siebie] i kompletnie nie rozumie, czym ona jest w jego życiu, bo odkąd zaczął funkcjonować jako muzyk, czuł presję, by być kimś innym.

Hurry Up Tomorrow - nowe zdjęcia

Hurry Up Tomorrow – fabuła, obsada, data premiery

The Weeknd w swoim pierwszym filmie fabularnym przedstawia go jako wersję samego siebie – muzyka nękanego bezsennością, który zostaje wciągnięty w odyseję z tajemniczą nieznajomą (Jenna Ortega) i zaczyna przy tym odkrywać istotę swojego istnienia.

Oprócz The Weeknd, potwierdzono już inne główne postacie. Jenna Ortega wcieli się w Animę – postać tą sama opisała jako "pewną wersję Abla" – taką, jakiej nie pokazuje zbyt często. Przyznała, że najbardziej ceni w niej stanowczość i fakt, jak intensywnie wszystko przeżywa. Barry Keoghan (a prywatnie, przyjaciel Tesfaye'a) wcieli się zaś w Lee – menadżera postaci Abla. Będzie miał z nią wspólną historię, ale też skryje w sobie pewne mroczniejsze intencje.

Hurry Up Tomorrow zadebiutuje w kinach 16 maja.