Mystery Incorporated - obejrzyj fanowski serial. Scooby-Doo i spółka w akcji

fot. materiały prasowe

Scooby-Doo i jego paczka to bohaterowie kultowych kreskówek Hanna-Barbera. Doczekali się dwóch kinowych filmów aktorskich i jednego animowanego. Planów było więcej, ale ostatecznie nic więcej do tej pory nie zrealizowano. Fani wychodzą temu naprzeciw ze swoim projektem.

Mystery Incorporated - fanowski serial

W sieci zadebiutował pierwszy odcinek fanowskiego serialu, którego twórcami są Dade Elza i Jessica Chanellor. Oboje wcielają się w odpowiednio Freda Jonesa i Daphne Blake. Pierwszy odcinek nosi tytuł Welcome to Collsville i trwa on 53 minuty. Na obecną chwilę nie ma polskich napisów. Zobaczcie i oceńcie sami jak wyszło.

Twórcy tworząc swój fanowski serial inspirowany się projektami telewizji The CW w stylu Nie z tego świata czy Riverdale, ale także kreskówkami o Scooby-Doo i kinowymi filmami. Budżet w wysokości 30 tysięcy dolarów został zebrany w kampanii crowdfundingowej na IndieGogo w kwietniu 2020 roku.

Twórcy mają nadzieję, że dzięki wsparciu fanów zrealizują cały 12-odcinkowy sezon fanowskiego serialu. Kampania zbierania budżetu na 2. odcinek zatytułowany What a Knight for a Knight już trwa. Celem jest zebranie 15 tysięcy dolarów. Chcą wrzucić 2. odcinek do końca lipca 2022 roku. Jeśli jednak zbiorą nawet 200 tysięcy dolarów, zamierzają od razu nakręcić 3. odcinek. Natomiast, jeśli fani doprowadzą do zaskoczenia i kwota sięgnie miliona dolarów, twórcy od razu zabiorą się za cały sezon.