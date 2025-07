Pierwsze recenzje nowego Parku Jurajskiego. W skrócie: dinozaury mogły zostać prehistorią

fot. Universal Pictures

Pierwszy Park Jurajski zadebiutował w 1993 roku. Seria doczekała się dwóch trylogii i kilku seriali animowanych. Najnowsza część ma zadebiutować w polskich kinach już 4 lipca 2025 roku. Wielu profesjonalnych recenzentów miało okazję obejrzeć film i podzielić się swoją opinią w popularnym serwisie Rotten Tomatoes.

Na razie nie ma zachwytów. Jurassic World: Odrodzenie ma tylko 54% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Na razie jest 95 recenzji, z czego aż 44 są Zgniłe.

Jurassic World: Odrodzenie - plusy

Co jest o tyle ciekawe, że wczytując się w opinie, znajdziemy wiele plusów. Ian Sandwell z Digital Spy czy Liz Shannon Miller z Consequence uważają, że to jeden z najlepszych filmów we franczyzie. Z drugiej strony, kilku krytyków pisząc to podkreśliło, że to nie jest duży komplement, biorąc pod uwagę poziom całej serii. Recenzenci chwalą reżysera, Garetha Edwardsa, za sceny akcji i fakt, że starał się oddawać hołd twórczości Stevena Spielberga – szczególnie w scenach na otwartej wodzie czuć inspirację Szczękami. Wszyscy krytycy zdają się zgadzać, że Jurassic World: Odrodzenie ma niesamowitą oprawę wizualną i to właśnie wygląd w dużej mierze ratuje ten film. Efekty specjalne – zarówno praktyczne, jak i CGI – są pierwszorzędne i zachwycają, a prawdziwymi gwiazdami widowiska są dinozaury.

Nawet gdy Jurassic World: Odrodzenie zawodzi, robi to z dostatecznie dopracowanym wyglądem, aby nigdy nie być całkowicie złym — Manuel São Bento, FandomWire.

Jurassic World: Odrodzenie - minusy

Oczywiście, 54% na Tomatometerze zobowiązuje. Co nie spodobało się recenzentom? Większość z nich uważa, że fabuła jest mniej więcej tak głęboka, jak kałuża. Choć produkcja zdaje się honorować swoich poprzedników, to jednocześnie nie oferuje nic nowego i świeżego. Twórcy serwują mniej więcej to, co zawsze, ale na nieco innej zastawie. Choć obsada jest świetna, to ich postacie są dwuwymiarowe i zbudowane na kliszach. I mimo prostego pomysłu na fabułę — UPS, ZNÓW przywróciliśmy dinozaury! — do scenariusza przekradło się wiele głupotek i nieścisłości. W dodatku część krytyków uważa, że trochę za bardzo skupiono się na nostalgicznym wracaniu do poprzednich filmów, co w końcu stało się dość męczące podczas seansu. Zamiast tytułowego Odrodzenia, mamy raczej Podgrzanie.

Film oferuje zaktualizowaną wersję tej samej podstawowej przejażdżki, którą Spielberg oferował 32 lata wcześniej — Peter Debruge, Variety.

Jurassic World: Odrodzenie - werdykt

Z pierwszych recenzji wynika, że Jurassic World: Odrodzenie nie jest filmem wybitnym i nie oferuje nic nowego, ale jeśli zależy Wam na akcji, dinozaurach i widowisku, to się nie zawiedziecie. Czas pokaże, czy u widzów procent pozytywnych opinii będzie równie niski, jak u krytyków, czy jak w przypadku Venoma zobaczymy dwie skrajnie różne reakcje.