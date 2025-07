Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2025. Sojusznicy, Ballard i inne

fot. materiały prasowe

Lipiec prezentuje się interesująco na Prime Video. Na uwagę zasługuje thriller akcji pt. Sojusznicy, w którym w głównych rolach występują Idris Elba i John Cena. Zadebiutuje też kryminalny serial Ballard z Maggie Q, a także z 3. sezonem powróci Tego lata stałam się piękna. Wśród filmowych nowości będą dostępne western Horyzont. Rozdział I z Kevinem Costnerem, czarna komedia Smak krwi, a także F*** Marry Kill. Sprawdźcie poniżej pełną listę.

Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2025

Sojusznicy

Premiera 2 lipca

Premier Wielkiej Brytanii (Idris Elba) i prezydent USA (John Cena) są rywalami, co naraża sojusz pomiędzy państwami. Jednak gdy obaj stają się celami groźnego wroga, są zmuszeni, by sobie zaufać i razem przetrwać szaloną, międzynarodową ucieczkę. Wraz z Noel, genialną agentką MI6 (Priyanka Chopra Jonas), muszą powstrzymać spisek, który zagraża wolnemu światu.

foto. materiały prasowe

Ballard

Premiera 9 lipca

Detektyw Renée Ballard wkracza w sam środek sieci zabójstw i korupcji, ścigając bezwzględnego seryjnego zabójcę i odkrywając spisek policjantów – coś zupełnie niezgodnego z jej zasadami. Choć własne demony depczą jej po piętach, Ballard musi przechytrzyć przestępców i skorumpowanych policjantów, aby zapewnić sprawiedliwość ofiarom i ich bliskim.

fot. Prime Video

Simple Plan: Dzieciaki z tłumu

Premiera 8 lipca

Fascynujące i nostalgiczne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych zespołów pop-punkowych lat 2000. Niewidziane wcześniej materiały archiwalne i ekskluzywny dostęp do nagrań ze światowej trasy z 2024 roku. Simple Plan i inne gwiazdy punk rocka opowiadają o wzlotach i upadkach pierwszych 25 lat ich kariery. Zapraszamy do świata braterstwa, fanów i determinacji.

fot. Prime Video

Tego lata stałam się piękna

Premiera 16 lipca

Belly kończy trzeci rok studiów. Dziewczyna niecierpliwie wyczekuje kolejnego lata, które spędzi w Cousins ze swoją bratnią duszą Jeremiah. Przyszłość wydaje się pewna. Nagle na skutek dramatycznych wydarzeń w życiu Belly znów pojawia się Conrad – jej pierwsza miłość. Będąc u progu dorosłości, Belly musi zdecydować, któremu z dwóch braci powierzy swoje serce. Lato już nigdy nie będzie takie samo…

fot. Prime Video

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje

Menem (1. sezon) - 9 lipiec

One Night in Idaho: The College Murders (1. sezon) - 11 lipiec

Justice on Trial (1. sezon) - 21 lipiec

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na lipiec 2025

Horyzont. Rozdział I

Premiera 1 lipca

Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi.

fot. New Line Cinema

F*** Marry Kill

Premiera 3 lipca

Gdy wielbicielka true crime zostaje namówiona przez przyjaciółki na założenie konta w aplikacji randkowej, niespodziewanie trafia w sam środek prawdziwego śledztwa. Słuchając swojego ulubionego podcastu, odkrywa, że jeden z trzech mężczyzn, z którymi się spotyka, może być słynnym seryjnym mordercą. Teraz Eva musi odkryć, który z facetów gwarantuje szczęśliwe życie, a który pewną śmierć.

foto. materiały prasowe

Smak krwi

Premiera 4 lipca

Historia pozornie zwyczajnej rodziny z mrocznym sekretem: są wampirami. Mimo naturalnych pragnień, decydują się nie pić krwi, jednak pewnego dnia ich prawda wychodzi na jaw.

Fot. Materiały prasowe

3000 metrów nad ziemią

Premiera wkrótce

Agentka Harris ma dostarczyć cennego świadka na proces bossa mafii. Optymalnym sposobem wydaje sie przelot małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są trzy osoby: agentka, skuty kajdankami świadek i pilot. Gdy wszystko wskazuje na to, że misja zakończy sie sukcesem, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają.

foto. materiały prasowe

Prime Video - pozostałe nowości w lipcu

Synchronic - 1 lipca

Ostatnia walka Apacza - 1 lipca

Król Staten Island - 1 lipca

Milczenie - od 1 lipca

Rocky Balboa - od 1 lipca

Creed: Narodziny legendy Creed - od 1 lipca

Creed II Creed II - od 1 lipca

Rocky Rocky - od 1 lipca

Rocky 2 Rocky II - od 1 lipca

Rocky 3 Rocky III - od 1 lipca

Rocky 4 Rocky IV - od 1 lipca

Rocky 5 Rocky V 4 - od 1 lipca

Rybka zwana Wandą - od 1 lipca

Ben-Hur Ben-Hur (2016) - od 1 lipca

Till Till - od 1 lipca

Doktor Dolittle - od 1 lipca

Niewidzialny człowiek - od 1 lipca

Hobbit: Niezwykła podróż - od 1 lipca

Hobbit: Pustkowie Smauga - od 1 lipca

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - od 1 lipca

Licorice Pizza - od 1 lipca

Duch II: Druga strona - od 1 lipca

Prawo krwi - od 1 lipca

Herkules (2014) - od 1 lipca

Obiecująca. Młoda. Kobieta. - od 1 lipca

Cynicy i praktycy Irresistible - od 1 lipca

Ukryta strategia Lions for Lambs - od 1 lipca

Klątwa Różowej Pantery - od 1 lipca

Krwawy sport - od 1 lipca

Różowa Pantera (1963) - od 1 lipca

Różowa Pantera (2006) - od 1 lipca

Różowa Pantera 2 - od 1 lipca

Oszustki - od 1 lipca

Poltergeist - od 1 lipca

Archiwum - od 1 lipca

2 Hearts - od 1 lipca

Rodzina Addamsów - od 1 lipca

Rodzina Addamsów 2 - od 1 lipca

Wojna Harta - od 1 lipca

Polowanie - od 1 lipca

Każdego dnia - od 1 lipca

F/X - od 1 lipca

Na ringu z rodziną - od 1 lipca

Blue Velvet - od 1 lipca

O jeden most za daleko - od 1 lipca

Trolle 2 - od 1 lipca

Krudowie 2: Nowa era - od 1 lipca

Bez wyjścia - od 1 lipca

Mechanik: Konfrontacja - od 6 lipca

Mechanik: Prawo zemsty - od 6 lipca

Za tych co na morzu - od 10 lipca

W mocy szatana - od 10 lipca

Kto zabił Maggie Moore? - od 11 lipca

3000 metrów nad ziemią - wkrótce

Do ostatniej kości - wkrótce

Wilk z Wall Street - wkrótce

Nice Guys: Równi goście - wkrótce

W garniturach - wkrótce

