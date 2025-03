Zwiastun nowego anime. To adaptacja popularnej gry Disney Twisted-Wonderland!

fot. Disney+

Pod koniec tej jesieni zadebiutuje w streamingu nowe anime pt. Disney Twisted-Wonderland, które powstało na podstawie popularnej w Japonii gry na telefon. Disney zamówił od razu 3 sezony serial animowany jeszcze przed premierą.

Zwiastun nowej produkcji zaprezentowano podczas weekendu na AnimeJapan 2025. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź.

Disney Twisted-Wonderland - zwiastun i zdjęcia

Disney Twisted-Wonderland - o czym jest i co wiadomo?

Twisted Wonderland opowiada o prestiżowej akademii magii – Night Raven College, której zadaniem jest kształcenie młodych adeptów sztuk magicznych. Uczniowie zostają przydzieleni do "domów" tak, by najbardziej odpowiadał jego "esencji duszy". Każdy z tych domów bazuje na znanych animacjach Disneya i odzwierciedla cechy ich złoczyńców. Główny bohater Yu, który utknął w tym świecie, musi stawić czoła magicznej szkole pełnej duchów, potworów i rywalizujących między sobą uczniów.

fot. Disney+

Pierwszy sezon będzie dotyczył wątku "Episode of Heartslabyul". Z kolei druga seria zaadaptuje wątek "Episode of Savanaclaw", a kolejna - "Episode of Octavinelle". Serial reżyserują Takahiro Natori i Shin Katagai z Yumeta Company i Graphinica. Yoichi Kato pisze scenariusz, a Hanaka Nakano i Akane Sato zajmują się wyglądem postaci. Dodajmy, że twórczyni Kuroshitsuji (Black Butler) Yana Toboso jest odpowiedzialna za koncept gry oraz jej wygląd.

W openingu usłyszmy piosenkę Piece of my world w wykonaniu Night Ravens. Ponadto Yohei Azanami podkłada głos Yukenowi Enmie, protagoniście w pierwszym sezonie. W obsadzie głosowej są również Natsuki Hanae jako Riddle Rosehearts, Seiichiro Yamashita jako Ace Trappola, Chiaki Kobayashi jako Deuce Space, Ryota Suzuki jako Trey Clover, Tatsuyuki Kobyashi jako Cater Diamond, Mitsuru Miyamoto jako Dire Crowley i Noriaki Sugiyama jako Grim. Takumi Ozama skomponuje muzykę do anime.

Według doniesień premierę Disney Twisted-Wonderland zaplanowano na październik.

