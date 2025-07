Anthony Ramos skomentował negatywne opinie o Ironheart. Serial z wysokimi ocenami od krytyków

fot. Marvel Studios

Reklama

Serial Ironheart, który zadebiutował trzema pierwszymi odcinkami pod koniec czerwca na Disney+, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów Marvela. Widzowie wskazują, że historia jest schematyczna, a dialogi są słabe. Choć Dominique Thorne, jako Riri Williams jest chwalona za swoją ekranową energię to pod względem aktorskim też jest kiepsko według widzów. Uważają również, że nawiązania do uniwersum są nietrafione.

Czytaj więcej: Recenzja Ironheart z odcinków 1-3

Anthony Ramos, który wciela się w złowrogiego Parkera Robbinsa/The Hood, została zapytany o negatywne reakcje na serial podczas niedawnego wywiadu. Oto jego komentarz:

Każdy powie, co chce, ale koniec końców wiemy, co zrobiliśmy i jesteśmy dumni z tego, co stworzyliśmy. Kiedy jesteś pierwszy w czymś... cóż, niekoniecznie pierwszy, ale jesteśmy inni. Ale hej, przynajmniej o tym mówią.

Ironheart z Certyfikatem Świeżości

Ironheart nie przypadł do gustu fanom, co widać w ocenach w serwisie Rotten Tomatoes. Tam według Popcornmeteru ma 55% pozytywnych ocen od widzów. Natomiast lepiej to wygląda u recenzentów. Początkowo serial miał 68% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, ale po weekendzie ten współczynnik wzrósł, gdy wzięto pod uwagę więcej recenzji, które dotyczą całego sezonu. Na chwilę obecną ma już 86% (na podstawie 76 recenzji) i otrzymał "certyfikat świeżości". Przypomnijmy, że certyfikat otrzymują te produkcje, które mają powyżej 75% "świeżości" (pozytywnych opinii), ponad 20 recenzji, w tym od co najmniej pięciu Topowych Krytyków.

ROZWIŃ ▼

Dla porównania 1. sezon Lokiego ma 92% "świeżości", a drugi 82%. Natomiast Falcon i Zimowy Żołnierz ma 84% "świeżości", WandaVision 92%, Mecenas She-Hulk 79%, Echo 70%, Daredevil: Odrodzenie 87%, a To zawsze Agatha 84%.

Ironheart - zdjęcia, plakaty

Ironheart Zobacz więcej Reklama

Ironheart - premiera odcinków 4-6 2 lipca na Disney+.