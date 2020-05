Najgorsze seriale science fiction. Gatunek, który nie zawsze gwarantuje sukces

Seriale science fiction w najgorszym możliwym wydaniu, są dowodem na to, że nie zawsze udaje się przypasować do gustu widzów, którzy przecież uwielbiają ten gatunek. Czasem nie wystarczy wrzucić do serialu motywy związane z nową technologią, roboty, kosmos lub zjawiskowe bitwy. W sporej liczbie fantastycznych seriali, science fiction obfituje też w całą masę szrotu, groteskowych historii i kiczowatych bohaterów.

Dotyczy to nie tylko seriali z lat 80., które z dzisiejszej perspektywy mogą trącić myszką. Wyselekcjonowane przez nas produkcje na podstawie ocen krytyków i publiczności (IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic) oraz własnych doświadczeń, to zbiór pozycji niewartych uwagi. Można oczywiście spróbować zmierzyć się z wieloma na tej liście niewypałami, ale ostrzegamy - mogą wybuchnąć i niekoniecznie oznacza to pozytywne wrażenia lub seans na zasadzie "tak złe, że aż dobre". Poniżej zapewne najdziecie też produkcje, z którymi mieliście nieprzyjemność się zapoznać, zatem doskonale powinniście wiedzieć, że nie wszystko złoto, co science fiction.

Warto też pamiętać, że ranking jest dość umowny i choć wybrany został na podstawie kilku źródeł i wielu recenzji/opinii, to jednak nie jest to w pełni obiektywne zestawienie. Może się bowiem zdarzyć, że znajdą się pozycje, z których obecnością nie będziecie mogli się zgodzić. Warto jednak podyskutować.

Najgorsze seriale science fiction

50. Falling Water