Powstanie KOLEJNA część Parku Jurajskiego? Wiemy, ile może zarobić Odrodzenie

Pojawiły się doniesienia, że Universal Pictures już planuje kolejną część Parku Jurajskiego, która byłaby bezpośrednią kontynuacją filmu Jurassic World: Odrodzenie. Znany scooper MTTSH uważa, że zaczęto już pierwsze prace nad projektem, a reżyser Gareth Edwards i gwiazda Scarlett Johansson prawdopodobnie wrócą. Oczywiście, na razie to tylko plotki i pewnie wiele będzie zależeć od tego, jak najnowsza część poradzi sobie w kinach.

Ile może zarobić Jurassic World: Odrodzenie?

Skoro o tym mowa, według portalu The Hollywood Reporter film może zarobić na otwarcie od 100 do 125 milionów dolarów, choć ta liczba może wzrosnąć. To byłby najniższy wynik we franczyzie do tej pory. Warto jednak również pamiętać, że budżet jest szacowany na 225 milionów dolarów, nie licząc kosztów marketingu – jest więc również o wiele tańszy niż poprzednie części Parku Jurajskiego.

Informowaliśmy już wcześniej, że Jurassic World: Odrodzenie ma niski wynik w Rotten Tomatoes: w chwili pisania tego artykułu ma zaledwie 52% pozytywnych opinii profesjonalnych krytyków, co daje mu status Zgniłego. Należy jednak pamiętać, że ta średnia nie zawsze przekłada się na wyniki box office czy zadowolenie widzów. Do tej pory franczyza mimo krytyki, która spadła na nią na przykład w przypadku premiery Dominion, nadal radzi sobie dobrze.

