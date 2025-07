Koniec zdjęć do finałowego sezonu The Boys! Twórca we wzruszającym wpisie

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Twórca i showrunner, Eric Kripke przekazał, że zakończyły się zdjęcia do ostatniego sezonu The Boys. Prace na planie trwały od listopada 2024 roku. Teraz rozpocznie się postprodukcja.

Czytaj więcej: Aktor grający Black Noir zapowiada niesamowite zakończenie The Boys. Będą też obrzydliwe momenty

Koniec prac na planie 5. sezonu The Boys

Kripke podzielił się zdjęciem z planu The Boys, jak stoi zapatrzony w sufit z wizerunkiem Homelandera w siedzibie Siódemki. Twórca w emocjonalnym podpisie podziękował obsadzie, ekipie filmowej oraz fanom:

To ostatni raz, kiedy jestem na tym planie. Wkrótce zostanie zburzony. To słodko-gorzkie uczucie, ale głównie czuję wdzięczność. Mamy najlepszą obsadę, najlepszą ekipę, najfajniej napisaną historię i coś, czego nie da się przewidzieć: odpowiedni czas. Czekasz całą swoją karierę, żeby mieć może z dwie z tych rzeczy, jeśli masz szczęście. My mamy je wszystkie. Do rodziny The Boys: dziękuję, kocham was wszystkich. Do fanów: dziękuję za oglądanie, nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wielki finał. To już koniec.

ROZWIŃ ▼

Pod zdjęciem w komentarzach Karen Fukuhara (Kimiko) napisała, że "to surrealistyczne", a Jack Quaid (Hughie) również podziękował za wszystko. Serduszka przesłał Antony Starr (Homelander), a Laz Alonso (Mother's Milk) dodał, że z nikim innym nie chciałby uczestniczyć w tej podróży. Przypomnijmy, że w 5. sezonie mają się dziać rzeczy niespodziewane, a Kripke stwierdził, że "prawdopodobnie będzie dużo śmierci" i "nie ma gwarancji, kto przeżyje". Finałowe odcinki zadebiutują najprawdopodobniej w 2026 roku.

Czytaj dalej: Colby Minifie o finale The Boys. „Jest niezwykle satysfakcjonujący”

The Boys - plakaty z 5. sezonu

The Boys - plakat z finału 4. sezonu Zobacz więcej Reklama

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii

Ranking powstał na podstawie głosów z serwisu Ranker.