Pixar ostro komentuje porażkę Elio: to WY nie chcecie oryginalnych filmów

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Oficjalne konto Pixara na Instagramie opublikowało filmik, na którym kobieta, pozornie zwrócona w inną stronę niż odbiorca, mówi na głos: „Przestańcie narzekać, że Disney nie tworzy oryginalnych historii, jeśli i tak nie chodzicie na nie do kina, ani ich nie wspieracie”. Następnie pokazuje się w całości w kadrze, pytając: „Och, kto to powiedział? Myślałam, że jestem sama w samochodzie”. W końcu wyciąga plakat Elio i pokazuje go do kamery, zachęcając do seansu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pixar (@pixar) ROZWIŃ ▼

Pixar komentuje porażkę Elio

Ewidentnie jest to cięty komentarz na temat wyników Elio w kasie biletowej. Film na premierę zarobił jedynie 35 mln dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 150 mln dolarów, nie licząc kosztów promocji. Było to najsłabsze otwarcie w historii Pixara. Oczywiście, wiele osób zaczęło szukać źródła porażki. Według niektórych to kolejny dowód na to, że widzowie mimo narzekania na kolejne sequele i rebooty, tak naprawdę nie są zainteresowani oryginalnymi historiami – i mogą winić tylko samych siebie za to, jak obecnie wygląda rynek.

Później jednak pojawiły się doniesienia odnośnie problemów zakulisowych. Według źródeł prestiżowego portalu The Hollywood Reporter, niemal całkowicie zmieniono wizję oryginalnego reżysera, bojąc się queerowych wątków i porażki w box office, a ostateczny produkt był tylko wydmuszką tego, co początkowo planowano. Innymi słowy, w tym wypadku winę za słabe wyniki ponosiłaby sama jakość filmu. Warto jednak pamiętać, że animacja ma dobre recenzje i średnią ocen zarówno w Rotten Tomatoes, jak i na IMDb. To obecnie dwa najpopularniejsze serwisy, w których można oceniać filmy i seriale.

Plany Pixara na przyszłość

Oczywiście wciąż jest szansa, że Elio dopiero z czasem zarobi na siebie. Tak stało się z filmem Między nami żywiołami, który odniósł sukces po bardzo powolnym starcie. Filmik na Instagramie pokazuje jednak, że dla Pixara wyniki Elio dają jasny komunikat: widzów nie interesują oryginalne historie, tylko znane IP. Zresztą, w najbliższym czasie dostarczą im właśnie tego, czego przykładem są Toy Story 5 i Iniemamocni 3. Są także plotki, że studio rozważa stworzenie Ratatuj 2.

Pixar rezygnuje z nowych oryginalnych filmów. Pora na kontynuacje i Ratatuj 2

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara