Najgorsze filmy science fiction w historii. Niektóre były okrutnie złe...

Kino science fiction - w najgorszych odsłonach - oferuje wiele filmów przyjemnie złych. Te poniżej do nich nie należą, przynajmniej biorąc pod uwagę niezwykle niskie oceny zachodnich krytyków. Są to oznaczone tagiem sci-fi najniżej oceniane filmy wg serwisu Metacritic. Lista pełna jest zarówno tytułów współczesnych, jak i starszych - w większości przypadków są to po prostu pozycje, których wady są na tyle męczące, że uniemożliwiają czerpanie jakiejkolwiek radości z seansu (choć pewnie udałoby się znaleźć kilka wyjątków).

Pozycji jest 69 - filmy umieszczone na liście otrzymały - po wyliczeniu średniej - poniżej 30. punktów na 100 w skali Metacritic. Listę otwierają filmy z 29. punktami, a zamykają te najgorsze z najgorszych. Przy każdej produkcji wymieniliśmy jej średnią ocenę i dodaliśmy po jednym krótkim fragmencie opiniującym, wyrwanym z recenzji czołowych zachodnich krytyków. Dla urozmaicenia. Oto one...

Najgorsze filmy science fiction wg Metacritic - miejsca od 69. do 11.:

69. Jutro będzie futro 2 (2015), 29/100 - "Komedia tak bezmyślna, nieprzystosowana i tandetna, że Kac Vegs 2 wygląda przy niej jak Ojciec chrzestny 2."

Najgorsze filmy science fiction wg Metacritic - miejsca od 10. do 1.:

10. Emotki. Film (2017), 12/100 - "Film tak całkowicie pozbawiony stylu, dowcipu, inteligencji czy podstawowej wartości rozrywkowej, że sprawia, iż film oparty na aplikacji Angry Birds wydaje się dziełem czysto artystycznym."

Co sądzicie o tytułach z listy? Czy rzeczywiście większość z nich to filmy najgorsze z najgorszych w gatunku? Dajcie znać!