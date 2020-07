Nawiedzony dom na wzgórzu - twórca serialu o przybliżonej dacie premiery 2. sezonu

Źródło: Netflix

Nawiedzony dom na wzgórzu to serial Netflixa z 2018 roku, który stał się nieoczekiwanym hitem. Wiemy, że rozpoczął on serię antologii, czyli każdy sezon to zupełnie nowa historia i całkowicie inni bohaterowie, a spoiwem będzie podobny klimat. Twórcą jest Mike Flanagan, który w styczniu (przed pandemią) zdradził na Twitterze, że leci do Vancouver, aby dokończyć pracę nad tym sequelem zatytułowanym The Haunting of Bly Manor.

Teraz twórca uspokaja i potwierdza, że serial jest wciąż na dobrej drodze do tego, by pojawić się jeszcze w 2020 roku na platformie Netflix. Jest to jeden z projektów, w którym udało się sfinalizować zdjęcia jeszcze przed wstrzymaniem produkcji.

Nie spodziewam się, by czekało nas jakieś opóźnienie. Tak naprawdę udało się uniknąć jakichkolwiek potknięć, wierzcie lub nie. Zrobiliśmy to, zanim COVID trzasnął wszystkie produkcje. Mieliśmy kilka tygodni, w trakcie których musieliśmy nauczyć się zdalnej współpracy. (...) Wszystko sprawnie załatwialiśmy na tych wirtualnych sesjach. (...) Serial nie zostanie przerzucony na 2021 rok, nic z tych rzeczy. Wszystko jest zaplanowane.

Flanagan już w kwietniu potwierdzał, że serial nie wypadł z harmonogramu. Wygląda na to, że nic się nie zmieniło. A jeśli tak, to - zgodnie z pierwotnymi sugestiami twórcy - pojawi się on w okolicach Halloween 2020 roku.

Druga odsłona antologii opowie historię guwernantki (Victoria Pedretti), której powierzono opiekę nad „dwójką bardzo niezwykłych dzieci”.