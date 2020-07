Najgorsze zmartwychwstania filmowych postaci - wskrzeszenia, klony, bliźnięta...

Agent Coulson - Avengers. Lubimy Coulsona i przymknęliśmy oko na jego pierwszą śmierć (przypominamy, że w Avengers Loki przebił go włócznią Chitauri), ale kolejne nie pozwalają mieć do siebie dystansu (zaznaczmy też, że choć odbywają się one już w serialu, to wspominamy o nich ze względu na filmowy debiut postaci granej przez Clarka Gregga). Phil umiera pod koniec piątego sezonu: moce Gost Ridera wypaliły właściwości lecznicze Kree, a jego ciało wróciło do formy sprzed eksperymentu - śmiertelnie rannej. Ginie też jako... LMD, wysadzając się ze statkiem Chromicomów. To jednak wciąż za mało - jego świadomość zapisana była na dysku twardym, więc teraz jest on... obrazem na ekranie. Hej - ile można?