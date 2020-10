Need for Speed: Hot Pursuit Remastered już oficjalnie. Jest zwiastun i data premiery

EA

Plotki i przecieki o Need for Speed: Hot Pursuit Remastered pojawiały się w sieci już od pewnego czasu. Teraz zostały one oficjalnie potwierdzone przez wydawcę, firmę Electronic Arts. Tytuł ten trafi do graczy na PC, PlayStation 4 i Xbox One już 6 listopada, a na Nintendo Switch zawita nieco później, bo 13 listopada. Odświeżone wydanie zawierać będzie wszystkie dodatki, co zapewni dodatkowych kilka godzin zabawy. Nie zabraknie tu również pewnych usprawnień oprawy graficznej, w tym m.in. obsługi rozdzielczości 4K na wybranych urządzeniach, a także asynchronicznej rywalizacji cross-play obsługiwanej przez system Autolog.

W sieci pojawił się także zwiastun Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. To przede wszystkim materiał live-action, ale znalazły się w nim fragmenty rozgrywki.

Przypominamy, że Need for Speed: Hot Pursuit pierwotnie zadebiutowało w listopadzie 2010 roku. Gra spotkała się z uznaniem krytyków i na Metacritic może poszczycić się średnią ocen na poziomie 89/100 (dla wersji PlayStation 3).