Xbox Series X - Doom Eternal ładuje się błyskawicznie. Ten wynik robi wrażenie

Konsole nowej generacji zaoferują nie tylko większą moc obliczeniową, ale też szybkie dyski SSD, które pozwolą na znaczne skrócenie lub w pewnych przypadkach nawet całkowite wyeliminowanie ekranów ładowania. W sieci można znaleźć krótkie wideo, które pokazuje, z jakimi różnicami będziemy mieli do czynienia. Jeden z użytkowników opublikował materiał, w którym uruchamia grę Doom Eternal. Od wyboru odpowiedniej pozycji w menu do rozpoczęcia właściwej rozgrywki mija zaledwie 5 sekund. To kilka razy krócej niż w przypadku dysków HDD stosowanych w PlayStation 4 czy Xboksie One.

Xbox Series X oraz Xbox Series S zadebiutują 10 listopada. Przypominamy również, że gra Doom Eternal od października tego roku dostępna jest bez dodatkowych opłat w abonamencie Xbox Game Pass.