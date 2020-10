Godfall - w grę nie zagramy bez połączenia z internetem. PS Plus będzie wymagany do zabawy

Gearbox Publishing

Godfall to jeden z tytułów startowych PS5, w który zagramy w dniu premiery tej konsoli. Pod warunkiem, że... będziemy mieli stałe połączenie z siecią. Na oficjalnej stronie PlayStation widać bowiem dopisek wyraźnie wskazujący na to, że będzie to produkcja "always online", której bez internetu nie uruchomimy. Nawet, jeśli nie będziemy chcieli grać w trybie kooperacji z innymi graczami. Do gry na nowym urządzeniu Sony, tak jak w innych sieciowych produkcjach, niezbędny będzie również abonament PlayStation Plus.

fot. playstation.com

Przypominamy, że Godfall zapowiadane jest jako "pierwszy looter-slasher". Gra ma połączyć dynamiczną walkę przy pomocy broni białej oraz zdobywanie coraz lepszego wyposażenia. Dotychczasowe materiały wskazują też na to, że będzie to jeden z pierwszych tytułów, który zaoferuje prawdziwie next-genową oprawę graficzną.

Premiera już 12 listopada na PC oraz 19 listopada na PS5 w Europie.