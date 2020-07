Obi-Wan Kenobi - kiedy zdjęcia do serialu? Jest data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Jak donosi portal theilluminerdi.com opierając się na swoich źródłach, Lucasfilmn ustalił, że zdjęcia do serialu o tytule roboczym Obi-Wan Kenobi ruszą w marcu 2021 roku w Los Angeles.

Według ich informacji serial nie będzie kręcony w lokacjach, tylko w zamkniętym studiu, tak jak The Mandalorian. Przypomnijmy, że sam Ewan McGregor, który powraca jako Kenobi, zapowiadał, iż twórcy zamierzają wykorzystać nowatorską technologię z pierwszego serialu aktorskiego ze Star Wars. Chodzi o tak zwany The Volume (więcej o tym działaniu rewolucyjnej technologii z The Mandalorian).

Deborah Chow (The Mandalorian) ma stanąć za kamerą całego serialu. Autorem scenariusza jest Joby Harold. Szczegóły fabuły nie są znane.