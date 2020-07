Snoke i Tarkin mają więcej wspólnego, niż myślicie. Potwierdzenie teorii?

fot. Lucasfilm

Kim jest Snoke? To pytanie było w głowach fanów przez długi czas od premiery filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy w 2015 roku. Powstały dziesiątki teorii i, wychodzi na to, że częściowo jedna była prawdziwa. Snoke rzeczywiście ma wiele wspólnego z Tarkinem.

Informacje zdradził Ivan Manzella, który odpowiadał za wygląd Snoke'a w Przebudzeniu Mocy. W nowym wywiadzie z Force Material przyznał otwarcie: oparł twarz Snoke'a na Peterze Cushingu, który grał Tarkina. Fani więc słusznie zauważyli wizualne podobieństwo do postaci Wielkiego Moffa.

- Oparłem go na Peterze Cushingu. Dlatego, gdy czytałem teorie mówiące, że Snoke to Wielki Moff Tarkin, bardzo mnie to bawiło. Gdy przyjrzysz się, dostrzeżesz określone podobieństwa zaczerpnięte od Petra Cushinga na czele z kośćmi policzkowymi. Oczywiście nie miał on być Peterem Cushingiem, po prostu było to moje odwołanie do Hammer Studios.

fot. Disney/Lucasfilm

Manzella nawiązuje do faktu, że Cushing grał w horrorach słynnego studia. Dodaje też, że wraz z Ostatnim Jedi wizerunek Snoke'a ewoluował i jego zdaniem stał się trochę łagodniejszy.

Ostatecznie wiemy, że Snoke był klonem, który opanował Palpatine planując swój powrót. Chociaż nie ma potwierdzenia, że Imperator klonował w jakimś stopniu Tarkina, to mamy pierwszy raz dowód, że teorie o powiązaniu z Tarkinem nie były tak naciągane. Każdy, kto widział w Snoke'u to podobieństwo, okazuje się, że miał rację.