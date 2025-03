Pokemon Go trafia w ręce Scopely. Firma przejęła twórców gry za ogromną kwotę

fot. Niantic

Reklama

Scopely, amerykańska firma zajmująca się produkcją i wydawaniem gier, mająca na koncie m.in. Star Trek Fleet Command, WWE Champions, Marvel Strike Force czy Monopoly GO!, poinformowała o przejęciu działu gier Niantic, czyli twórców nie tylko niezwykle popularnego Pokemon Go, ale także takich tytułów jak Monster Hunter Now czy Pikmin Bloom.

Kwota transakcji robi wrażenie, mowa bowiem o 3,5 miliarda dolarów. Nie powinna ona jednak dziwić, biorąc pod uwagę, że Pokemon Go, mimo już 9 lat na karku, wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Choć gra jest dostępna do pobrania za darmo, rocznie zarabia setki milionów dolarów na mikrotransakcjach. Taka popularność wynika nie tylko ze znanej marki, ale też licznych aktualizacji i angażowania społeczności do wspólnej zabawy podczas różnego rodzaju wydarzeń organizowanych na świecie, takich jak Pokemon Go Fest.

Pokemon Go zadebiutowało w 2016 roku. To dostępna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS gra mobilna korzystająca z technologii rzeczywistości rozszerzonej, w której gracze mogą łapać i kolekcjonować tytułowe stworzenia.