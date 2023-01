Redfall - data premiery wyciekła do sieci. W grę możemy zagrać już wkrótce

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Redfall to nadchodząca strzelanka od Arkane Studios, deweloperów znanych między innymi z takich produkcji, jak Dishonored, Prey czy Deathloop. Ich nowe dzieło ma trafić na rynek jeszcze w 2023 roku, ale jak na razie nie doczekaliśmy się ogłoszenia konkretnej daty premiery. Ta trafiła jednak do sieci za sprawą wpisu, który pojawił się na twitterowym profilu eXtras1stv. Wynika z niego, że gra ma zadebiutować 2 maja tego roku. Oczywiście na ten moment jest to jedynie przeciek, ale warto zaznaczyć, że eXtras1stv w przeszłości kilkukrotnie potwierdzał swoją wiarygodność.

https://twitter.com/eXtas1stv/status/1613721398857576448

Najprawdopodobniej data premiery Redfall zostanie potwierdzona lub zdementowana jeszcze w tym miesiącu. Na 25 stycznia zaplanowano bowiem wydarzenie Developer_Direct, w którego trakcie Xbox i Bethesda przedstawią swoje plany na najbliższą przyszłość. Jedną z gier, które mamy zobaczyć w trakcie eventu, jest właśnie nowa produkcja Arkane Studios.