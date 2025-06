Lalo Schifrin nie żyje. Legendarny kompozytor stworzył motyw przewodni Mission: Impossible

Źródło: Zrzut ekranu z filmu użytkownika @vv0422 na platformie YouTube. Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=fjgjU9C8UUc

Reklama

Lalo Schifrin był legendarnym kompozytorem, pianistą i dyrygentem. Napisał chociażby popularny motyw przewodni do Mission: Impossible i wielu kinomaniaków właśnie z tego go kojarzy. Pracował również między innymi przy takich tytułach jak Cincinnati Kid, Nieugięty Luke, Żądło II, Czterej muszkieterowie, Godziny szczytu, Wejście smoka czy Brudny Harry. A to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ łącznie skomponował muzykę do ponad 100 różnych filmów i seriali.

Poniżej możecie przypomnieć sobie jego motyw przewodni Mission: Impossible:

Oczywiście, nie zajmował się tylko filmami i serialami. Lalo Schifrin był bardzo wszechstronnym muzykiem. Zanim na dobre rozkwitła jego kariera w branży rozrywkowej, zajmował się głównie jazzem jako pianista i kompozytor. Pełnił także funkcję dyrygenta w wielu różnych orkiestrach i wydał ponad 50 albumów w latach 1957-2018. Schifrin współpracował z wieloma legendami z branży, w tym Hansem Zimmerem, Dizzy Gillespie czy Sarah Vaughan.

Muzyk w swojej bogatej 40-letniej karierze był sześciokrotnie nominowany do Oscara i zdobył cztery statuetki Grammy. W 2019 roku otrzymał za to Honorowego Oscara. To zaszczyt, którego dostąpiło zaledwie dwóch innych kompozytorów – Ennio Morricone w 2006 roku i Quincy Jones w 2024 roku.