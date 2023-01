Lost Ark x Wiedźmin - jest data premiery! Kiedy Geralt, Ciri i Yennefer trafią do gry?

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że do Lost Ark zmierza zawartość związana z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon. Do tej pory nie znaliśmy jednak daty wydarzenia, ale ta została właśnie ujawniona przez wydawcę tej produkcji, firmę Amazon Games. Ujawniła ona, że to wyjątkowe wydarzenie wystartuje już w środę, 18 stycznia i potrwa do 22 lutego.

W ramach eventu gracze będą mogli połączyć siły ze znanymi i lubianymi postaciami i zajmą się badaniem zagadki międzywymiarowego wiru, który zakłócił uroczystości odbywające się w White Wolf Haven. Na bohaterów czekać będzie szereg atrakcji, w tym zadania fabularne oraz dzienne, a także wiedźmińskie eliksiry, karty i piosenki z szafy grającej. Oczywiście nie zabraknie również tematycznych przedmiotów kosmetycznych - te mają być dostępne w sklepie wewnątrz gry.

Poniżej możecie zapoznać się ze znanymi bohaterami w nowej odsłonie. Tak Ciri, Geralt, Yennefer, Jaskier i Triss prezentują się w świecie Lost Ark.

Lost Ark x Wiedźmin