Pierwsze zdjęcia z serialu Spartacus: House of Ashur! Gladiatorki i alternatywna linia czasu

fot. materiały prasowe

Reklama

Fani Spartacusa się doczekali! Po wielu latach od ostatniego sezonu kultowego serialu, powstaje kontynuacja zatytułowana Spartacus: House of Ashur. Entertainment Weekly opublikowało pierwsze zdjęcia z produkcji, a twórca oryginału, Steven S. DeKnight, opowiedział o szczegółach nowego projektu. Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o nowym serialu z tego uniwersum.

Squid Game: sezon 3 - recenzja bezspoilerowa

Najważniejsze pytanie, które fani sobie zadają, to zapewne: "Jakim cudem Ashur żyje?" Postać ta została ścięta w oryginalnym serialu. Steven S. DeKnight postawił na stworzenie alternatywnej linii czasowej. Wszystkie wydarzenia z oryginalnego serialu są kanoniczne poza tym, które dotyczyło śmierci Ashura. Nie ma w planach przywracania do życia innych postaci, co oznacza, że Spartakus także nie wróci. Co jeszcze warto wiedzieć?

Twórca potrzebował czasu na przemyślenie wszystkiego, ale po pokonaniu żałoby związanej ze śmiercią oryginalnego aktora grającego Spartakusa, w końcu się to udało.

Pomysłów na nowy serial w uniwersum było wiele. Myślano nad losami Kleopatry i Antoniusza czy losach Juliusza Cezara, Marka Licyniusza Krassusa czy Pompejusza, ale zdecydowano się tego nie robić, ponieważ inne dzieła z przeszłości w doskonały sposób opowiadały o tych postaciach. Poza tym byłyby to seriale znacznie droższe w produkcji.

Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie.

Akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu Spartakusa.

Rebelia została stłumiona, ale to nie oznacza, że Ashur ma łatwe życie. Musi się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Najważniejsza w serialu ma być pałacowa intryga.

Graham McTavish

Pojawi się też Achillia grana przez Tenikę Davis

Ashur nie będzie dobrym człowiekiem. To nadal ta sama postać, którą widownia kojarzy ze Spartakusa. Będzie dużo spiskowania, mordowania i dwulicowości z jego strony. Widownia jednak może mu kibicować, ponieważ rzymskie elity są jeszcze gorsze od niego.

Oto pierwsze zdjęcia z serialu Spartacus: House of Ashur

Spartacus: House of Ashur Zobacz więcej Reklama

Najlepsze odcinki z serialu Spartakus: Krew i piach [RANKING ODCINKÓW]