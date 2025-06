Najciekawsze popkulturowe zombiaki – filmy, seriale, gry i komiksy pełne śmieszno-strasznych żywych trupów

Netflix/Marvel/materiały promocyjne

Zombiaki, charcząc, wyjąc i powłócząc nogami, weszły do popkultury z siłą, która pożarła wcześniejsze trendy, spychając w cień i romantyczne wampiry i mafijnych twardzieli w stylu Tony’ego Soprano. Moda na zombie rozlała się szeroko głównie za sprawą serialu The Walking Dead, ale to nie jedyne źródło sukcesu. Filmy, seriale i gry o ukatrupianiu nieżywych zaczęły cieszyć się gigantyczną popularnością – ku uciesze widzów i graczy z całego świata.

Z czasem jednak pojawił się problem: konwencja okazała się dość prosta – grupa ocalałych próbuje przetrwać w świecie opanowanym przez żywe trupy, eliminując je na różne sposoby. Ryzyko szybkiego wypalenia schematu było realne, więc twórcy zaczęli kombinować. Powstawały różnogatunkowe, postmodernistyczne miksy, które przenosiły zombiaki w rejony komedii romantycznej, horroru klasy B, satyry społecznej czy widowisk akcji w stylu hollywoodzkich blockbusterów.

Zmieniały się też same zombie. Klasyczne szwendacze rodem z filmów George’a A. Romero ewoluowały. Jedne zyskały inteligencję, inne zawrotną prędkość i brutalną siłę. W niektórych produkcjach zombiaki nie różniły się niczym od ludzi... poza nieposkromionym apetytem na serca, mózgi czy inne kończyny. Zombie zombie nierówne i właśnie tę różnorodność prezentujemy w naszej galerii. Przed Wami najciekawsze przykłady nieumarłych z filmów, seriali, gier i komiksów. Wiedzieliście, że można zostać zjedzonym na tak wiele kreatywnych sposobów?

Encyklopedia zombiaków w popkulturze

