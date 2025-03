Ten film MCU jest pełen „pretensjonalnych” aktorów nominowanych do Oscara? Oto komentarz

fot. Marvel

Marvel w trakcie promowania swojego nowego filmu Thunderbolts* podkreśla, że w obsadzie znajdują się niesamowite talenty, nagradzane statuetkami. Na pierwszy rzut oka widać, że „sprzedaje to” jako coś innego niż typowe widowisko MCU. David Harbour, który w produkcji gra postać znaną jako Red Guardian, w rozmowie z portalem Screen Rant postanowił skomentować ten ciekawy marketing.

David Harbour o marketingu Thunderbolts*

Tak, chciałbym pójść nawet o krok dalej: byłem nominowany do nagrody Tony. Nominowany do nagrody Tony David Harbour! – zażartował aktor. – Mamy więc zaplecze teatralne, wzięliśmy udział w kilku off-broadwayowskich sztukach. Jesteśmy zbieraniną nerdów kochających teatr i kino. Jake [Schreier] to zabawny facet i myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak absurdalnie ten film brzmiał dla społeczności Marvela rok temu, kiedy był prezentowany. Zamierzacie zebrać tych przegrywów w jednym filmie i kazać im biegać dookoła bez żadnego odniesienia do czegokolwiek?

David Harbour uważa jednak, że właśnie to dało im prawdziwą swobodę twórczą. Nikt nie miał wysokich oczekiwań.

I myślę, że pozwoliło nam to na prawdziwą wolność, by zrobić coś innego. Naprawdę próbowaliśmy to zrobić. Poczuliśmy satysfakcję, gdy wyszły zwiastuny i zobaczyliśmy gotowy produkt, to też bardzo ekscytujące i uważam, że jest to zastrzyk energii dla Marvela przed tym, co nadejdzie. I tak, jest w nim pełno pretensjonalnych aktorów nominowanych do Oscara, takich jak Florence Pugh. I co z tego? Musieliśmy to podkreślić. Sebastian Stan... Człowieku, jego dorobek jest niesamowity. Nagrody, blichtr, to absolutnie czyste kino.

Thunderbolts* - obsada, premiera

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Nie wiadomo, jak dokładnie Marvel Studios przedstawi ich historię na ekranie. W grupie, którą zobaczymy w MCU, są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Widowisko Thunderbolts* zadebiutuje w kinach 1 maja 2025 roku.