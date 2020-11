Rick & Morty - scenarzysta zapowiada epickie rzeczy z kanonu serialu w jego 5. sezonie

fot. materiały prasowe

Serial Rick and Morty doczekał się do tej pory czterech sezonów, z czego ostatni z nich pojawił się w dwóch częściach, druga z nich zadebiutowała w maju tego roku. Nowa odsłona poruszała niektóre wątki z kanonu serialu, takie jak aspekt kosmicznej Beth i kwestii klonowania córki Ricka, jednak w zdecydowanej większości twórcy postawili na epizodyczną formułę serii. Jednak jak się okazuje to ma się zmienić w 5. sezonie. Współtwórca projektu, Dan Harmon zdradził, że w kolejnej serii zobaczymy więcej wspomnianej kosmicznej Beth. Ponadto scenarzysta animacji, Scott Marder zapowiedział naprawdę epickie rzeczy z kanonu produkcji w 5. sezonie. Nie chciał jednak zdradzić, o które konkretnie chodzi. Być może zatem powróci zły Morty, który był jednym z ciekawszych wątków.

fot. materiały prasowe

Harmon dodał również w trakcie wirtualnego spotkania z fanami, że jego zespół pracuje już nad... 7. sezonem serialu. Warto zaznaczyć, że to wcale nie musi być żart twórcy, który podpisał umowę na 70 nowych odcinków, które ma zrobić. Być może zatem już wkrótce doczekamy się premiery 5. sezonu produkcji.