Rick and Morty vs. Genocider - nowy film krótkometrażowy w stylu anime

fot. zrzut ekranu/Adult Swim

Rick and Morty to kultowy serial animowany, którego twórcami są Dan Harmon i Justin Roiland. Podczas panelu [email protected] poświęconemu tej animacji nie podano daty premiery 5. sezonu, ale zaprezentowano teaser. Ponadto do sieci trafił również krótkometrażowy film zatytułowany Rick and Morty vs. Genocider, który jest w języku japońskim z angielskimi napisami.

Ośmiominutowy film jest drugim spin-offem po Samurai & Shogun, który został stworzony w stylu anime. Reżyserem nowej historii jest Takashi Sano. Za produkcję Rick and Morty vs. Genocider odpowiadają Sola Entertainment i studio Telecom Animation Film (Akira, Detektyw Conan).

Zobacz Rick and Morty vs. Genocider

Podczas panelu Justin Roiland powiedział, że nie podobał mu się podział czwartego sezonu i wolałbym, aby odcinki emitowano raz na miesiąc, jako "wielkie wydarzenie". Jednak decyzja nie należała do niego. Ponadto nie wiadomo jeszcze, jakie są plany względem emisji nowych odcinków, które scenarzyści ukończyli i zaczynają prace nad 6. sezonem. Produkcja serialu jest kontynuowana zdalnie.