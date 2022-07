Ricky i Morty 6 - jest data premiery! Kiedy w Polsce?

fot. materiały prasowe

Rick i Morty 6 ma ustaloną datę premiery. Na świecie pojawi się 4 września 2022 roku. W polskim HBO Max pojawi się równocześnie z premierą światową, więc 5 września nad ranem. Telewizja Adult Swim, odpowiedzialna za realizację serialu, oficjalnie ogłosiła datę, a polskie HBO Max ją potwierdziło.

Rick i Morty w HBO Max

Rick i Morty był najpopularniejszym serialem komediowym we wszystkich telewizjach kablowych w USA w latach 2017, 2019 i 2021. Natomiast od startu HBO Max jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na świecie.

Rick i Morty 6 - opis wg. HBO Max

W szóstym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód? A może pogrążą ich piętrzące się problemy? Kto wie... Tarapaty! Rodzina! Intrygi! Stado dinozaurów! Jeszcze większe tarapaty!

- Trudno przecenić wpływ serialu ‘Rick i Morty’. Jest on czymś więcej niż tylko hitem; to produkcja, która stała się prawdziwym międzynarodowym fenomenem – powiedział Michael Ouweleen, prezes Adult Swim i Cartoon Network. – Przygotowując się do premiery najnowszego sezonu, który mamy nadzieję także stanie się kultowy, zaprosimy fanów - w bardzo nietypowy sposób - do udziału w zabawie. Miejcie więc oczy otwarte.

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Justina Roilanda (Spoza układu), Sarah Chalke (Hoży doktorzy), Chrisa Parnella (Saturday Night Live) i Spencera Grammera (Greek). Z sterami ponownie stoją Dan Harmon i Justin Roland.