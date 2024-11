Na jakim etapie prac jest Gorączka 2? Michael Mann wyjaśnia

fot. Frank Connor // Universal Pictures

Warner Bros. wciąż pracuje nad kontynuacją słynnego filmu Gorączka. Za kamerę ma powrócić Michael Mann, który w 2022 roku wydał książkę Gorączka 2, stanowiącą zarówno prequel, jak i kontynuację filmu z 1995 z Alem Pacino i Robertem De Niro. Reżyser w 2023 roku potwierdził, że ci aktorzy nie powrócą do swoich ról, ponieważ historia rozgrywa się osiem lat wcześniej. Media donosiły, że w obsadzie mieliby się znaleźć Adam Driver jako młody Neil McCauley oraz Austin Butler jako Chris Shiherlis.

Michael Mann wciąż pisze scenariusz do Gorączki 2

W rozmowie z serwisem Collider, Mann zdradził, na jakim etapie prac znajduje się Gorączka 2.

Na pewno jeszcze nic się nie dzieje, bo wszystko może runąć. Ale Gorączka 2 jest w Warner Bros. Piszę dla nich scenariusz i mam nadzieję, że ruszymy do przodu tak szybko, jak to możliwe.

W jednym z wcześniejszych wywiadów 81-letni reżyser powiedział, że nie jest zainteresowany nakręceniem Gorączki 2 w formie serialu. Interesuje go tylko realizacja filmu o takiej samej skali jak produkcja z 1995 roku.

Gorączka 2 - opis książki

Michael Mann, czterokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta i reżyser takich filmów, jak Gorączka czy Miami Vice, połączył siły z autorką Meg Gardiner, laureatką nagrody im. Edgara Allana Poego, i napisał swoją pierwszą powieść kryminalną – wybuchowy powrót do świata i bohaterów swojego klasycznego obrazu Gorączka. To zupełnie nowa historia ukazująca wydarzenia poprzedzające te przedstawione w jego kultowym filmie, jak też ich następstwa.