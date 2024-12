Pan i Pani Smith - czy aktorka wróci w 2. sezonie? "Wypaplałbym wszystko już teraz, ale nie mogę"

Amazon Prime Video

Maya Erskine przyznała, że plotki o jej odejściu z serialu Pan i Pani Smith były zrozumiałe. Wyjaśniła, że po finale 1. sezonu nikt nie chciał na głos mówić o tym, co będzie dalej, dopóki wszystko nie będzie oficjalnie potwierdzone i zapięte na ostatni guzik. Wielu fanów zinterpretowało to milczenie jako zły omen, jednak wygląda na to, że aktorka ma dobry powód, by trzymać język za zębami.

fot. Entertainment Weekly/Amazon Studios

Pan i Pani Smith - Maya Erskine o plotkach na temat 2. sezonu

To było zabawne, gdy ukazał się artykuł, w którym ogłoszono, że nie weźmiemy w tym udziału, ponieważ nie było żadnego oficjalnego ogłoszenia w tej sprawie - powiedziała Maya Erskine w rozmowie z Entertainment Weekly. - Ale [twórczyni serialu Francesca Sloane] powiedziała, że tak będzie najlepiej. Wyjaśniła, że to trochę jak w przypadku Bożego Narodzenia: nie otwiera się prezentów przed pierwszą gwiazdką. Nie zagląda się do środka przed czasem. Staram się podążać za tymi wskazówkami, bo jestem gadułą i gdybym mogła, wypaplałbym wszystko już teraz, ale nie mogę. Nie chcę tego zepsuć.

Pan i Pani Smith - co oznaczają słowa Erskine?

7 grudnia pisaliśmy o tym, że według informacji podanych przez Deadline, Amazon MGM Studios szuka aktorów poniżej 30. roku życia do głównych ról w 2. sezonie serialu. Co istotne, nowi Smithowie mieliby być zupełnie innymi postaciami, a nie zastępstwem dla bohaterów granych przez Donalda Glovera i Mayę Erskine. Ogłoszono również, że nowego pana Smitha zagra Mark Eydelshteyn, znany z Anory.

Oczywiście, to oznacza, że wciąż istnieje szansa na powrót postaci granych przez Donalda Glovera i Mayę Erskine. Jednak zarówno aktorzy, jak i twórczyni serialu, do tej pory milczeli na ten ten temat. Powyższa wypowiedź Erskine wskazuje jednak na to, że celowo trzymają język za zębami, by nie zepsuć niespodzianki widzom. Jest więc duża szansa na to, że bohaterowie ponownie pojawią się na ekranie.