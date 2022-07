Idol - zwiastun serialu HBO Max. Weeknd i twórca Euforii stworzyli hit?

fot. HBO Max

Idol to nowy serial HBO, którego twórcami są Sam Levinson (Euforia), Abel The Weeknd Tesfaye oraz Reza Fahim. Jak widzimy w zwiastunie, twórcy zapowiadają i promują ten serial słowami: najbardziej obleśna historia miłosna w całym Hollywood.

Jest to historia o młodej piosenkarce, która wdaje się w romans z guru samorozwoju, który okazuje się przywódca kultu.

Idol - zwiastun

Idol - obsada

Główną rolę gra Lily-Rose Depp, córka Johnny'ego Deppa, a towarzyszy jej wspomniany piosenkarz znany jako The Weeknd, a także tacy aktorzy jak Troye Sivan, Suzanna Son, and Steve Zissis as series regulars and Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga oraz Anne Heche.

Natomiast Joe Epstein ma pełnić rolę showrunnerami. Wśród producentów wykonawczych są Ashley Levinson, Kevin Turen, Aaron L. Gilbert, Nick Hall i Sara E. White.

Idol

Serial ma liczyć 6 odcinków. Data premiery nie jest znana, ale nastąpi ona w HBO Max. W kwietniu 2022 roku serial przeszedł spore dokrętki, gdy uznano, że trzeba zmienić kreatywny kierunek serialu, ale nie wiadomo jak to dokładnie to wpłynęło na końcowy projekt.