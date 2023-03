Ride On - zwiastun. Jackie Chan i zwariowany koń w stylu Płotki z Wiedźmina

fot. materiały prasowe

Ride On to najnowszy film Jackiego Chana wyprodukowany w Chinach. Tym razem za kamerą stoi Larry Yang. Chan gra główną rolę. W obsadzie są również y Liu Haocun, Kevin Guo, Wu Jing, Yu Ailei, Joey Yung, Yu Rongguang oraz Andy On. A także ko, którego filmowy charakter może skojarzyć się z Płotką z Wiedźmina.

Ride On - zwiastun

Po tym, gdy dwóch komorników próbuje przejąć konia należącego do skończonego kaskadera Luo (Jackie Chan, wideo ich konfrontacji i ucieczki duetu bohaterów stało się wiralem w mediach społecznościowych. Komornicy są wściekli, bo zostali upokorzeni, więc chcą zemsty. Przez nich Luo i koń imieniem Red Hare wpadną w pełną akcji przygodę, która przebije ich filmowe dokonania.

Ride On - premiera w Chinach i w USA odbędzie się 7 kwietnia 2023 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie film trafi do Polski. Najpewniej będą to platformy VOD, bo poprzednie filmy Chana z ostatnich lat tylko tutaj trafiały.