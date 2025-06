Przygotujcie się na Death Stranding 2: On the Beach. To wideo przypomina najważniejsze wydarzenia z pierwszej części

Kojima Production

Ten blisko sześciominutowy klip ma za zadanie podsumować najważniejsze wydarzenia z pierwszej odsłony Death Stranding, doprowadzając narrację do punktu wyjścia sequela, Death Stranding 2: On the Beach.

Dla wielu graczy, perspektywa nadrobienia dziesiątek godzin rozgrywki z pierwowzoru mogła być barierą utrudniającą wejście w kontynuację kultowej serii Hideo Kojimy. Dzięki temu zwięzłemu podsumowaniu, nowi odbiorcy będą mogli szybko zapoznać się z zawiłościami fabularnymi, postaciami i kluczowymi wydarzeniami, które ukształtowały świat, z którym zetkną się w Death Stranding 2: On the Beach.

Jednakże, jak podkreślają twórcy, materiał ten nie jest przeznaczony dla każdego. Osoby, które zamierzają samodzielnie doświadczyć oryginalnej gry Death Stranding w pełnej krasie, przed przystąpieniem do sequela, powinny unikać oglądania wspomnianego wideo, aby uniknąć spoilerów i w pełni cieszyć się odkrywaniem historii. Czasu na to nie mają wiele. Death Stranding 2: On the Beach to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, która zadebiutuje na rynku już 26 czerwca.