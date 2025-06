F1 - PRowa wydmuszka czy najlepszy film o wyścigach? Krytycy już ocenili

Fot. Materiały prasowe

F1 to nowa, hollywoodzka superprodukcja, która niebawem wjedzie do kin z Bradem Pittem i Damsonem Idrisem na czele. Jakiś czas temu widowisko Apple TV+ mogli obejrzeć profesjonalni kierowcy Formuły 1, zdaniem których był to udany, ciekawy i dobrze zrealizowany seans, ale pozbawiony realizmu i odrobinę zbyt przesadzony, zdecydowanie nie skierowany dla fanów samego sportu. Tym razem swoje pięć groszy dorzucili krytycy, którzy mogli obejrzeć produkcję przedpremierowo.

F1 w serwisie Rotten Tomatoes ma w chwili pisania tego tekstu 85% pozytywnych opinii przy 60 recenzjach. Tylko dziewięć z nich można uznać za "zgniłe", czyli negatywne. Co krytycy mówią o filmie, który w kinach zadebiutuje 27 czerwca 2025 roku?

F1 - recenzje krytyków

F1 to zdecydowanie udana produkcja, która powinna przyciągnąć spore grono odbiorców przed wielki ekran. Pod kątem technicznym film prezentuje się znakomicie. Osoby, którym wydał się podobny do Top Gun: Maverick - którego również reżyserował Joseph Kosinski - miały rację, ponieważ krytycy zauważyli dużo podobieństw zarówno w kwestii scenariusza, jak i z poziomu realizacji i podejścia do kręcenia scen akcji. Jest to niewątpliwy plus, choć pada nawet stwierdzenie, że mogłaby to być nieformalna kontynuacja Mavericka.

Joseph Kosinski jest w stanie świetnie pokazać ten sport od kulis, ale głównie w przypadku scen wyścigów. Te nie mają wiele wspólnego z realizmem, ale potrafią wbić w fotel. W żadnej innej produkcji o wyścigach samochodowych widownia nie była tak blisko kierownicy i wrażeń, które czują kierowcy podczas jazdy. Duża w tym zasługa operatora kamery, Claudio Mirandy, który także pracował nad 2. częścią Top Guna. F1 nie jest jednak realistyczne i nie powinno się tej produkcji traktować, jak dokumentu, co pokrywa się z wcześniejszymi słowami kierowców. Krytycy uważają jednak, że film trafi zarówno do fanów tej dyscypliny, ale i osób, które nie mają o niej pojęcia. Jeśli spojrzeć tylko na realizację wyścigów, to jest to zdecydowanie najlepszy film z tej kategorii, ale brakuje mu większego wzbudzania emocji.

Wyścigi to główne danie F1, przed którym należy zapiąć pasy i przygotować się na efektowną jazdę bez trzymanki. Poza tym krytycy są podzieleni - zdaniem jednych postaci główne i poboczne są ciekawe (szczególnie w pamięć zapada postać Brada Pitta, ale i Kerry Condon oraz Javiera Bardema), ale inni już uważają, że poza wyścigami nie ma w tej produkcji czego szukać. Sam Pitt w głównej roli wypada wyśmienicie. Łączy w sobie cynizm z urokiem i niewątpliwą charyzmą. Świetnie prowadzi fabułę i miesza w sobie takie postaci jak Rocky Balboa czy Steve McQueen.

Widownia nie powinna wiele oczekiwać od scenariusza. Ten znajduje sposoby na przedstawienie wyświechtanego motywu starszego mentora i młodszego ucznia w ciekawy sposób, ale nie po to idzie się na F1 do kina. Scenariusz służy popychaniu akcji do przodu, ale nie jest akcją sam w sobie. Świetnie wypada za to muzyka Hansa Zimmera. Osoby zarzucające kompozytorowi powielanie motywów z przeszłości będą siedzieć cicho po tym seansie - jego ścieżka dźwiękowa została porównana pod kątem energiczności i wywoływania emocji do Challengers.

Za zakulisową bolączkę F1 krytycy wskazują konieczność współpracy twórców z FIA, czyli organizacją zrzeszającą 239 narodowych federacji sportów samochodowych. Z tego powodu filmowi zabrakło odwagi i chwilami sprawia wrażenie PRowej wydmuszki.

