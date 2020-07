Simpsonowie, Głowa rodziny i inne - Fox ujawnił datę premiery kolejnych sezonów swoich seriali animowanych

fot. materiały promocyjne

Fox wyznaczył 27 września 2020 roku jako datę premiery swojego niedzielnego bloku animacji w jesiennej ramówce. Składają się na niego nowe sezony seriali Simpsonowie, Głowa rodziny, Bob’s Burgers oraz Bless the Harts.

Dla przypomnienia Simpsonowie to opowieść o pozornie przeciętej rodzinie mieszkającej na przedmieściach amerykańskiego miasteczka Springfield. W jej skład wchodzą: niezdarny Homer, pracujący w elektrowni atomowej jako kontroler bezpieczeństwa, Marge, kochająca i troskliwa matka, starająca się utrzymać spokój w rodzinie, nieznośny 10-latek Bart, najstarszy ze swojego rodzeństwa, bystra, filozofująca 8-latka Lisa Simpson, najmądrzejsza w rodzince oraz Maggie, najmłodsza i najnormalniejsza z rodzinki, która nie robi prawie nic poza ssaniem smoczka.

fot. Fox

Głowa rodziny to opowieść o rodzinie Griffinów, w której skład wchodzą: Peter, tytułowa głowa rodziny, którego jednak większość pomysłów spala na panewce, Lois, żona Petera, która codziennie walczy o utrzymanie odrobiny normalności w ich życiu. Mają oni trójkę dzieci: 16-letnią Meg, która desperacko pragnie być zauważoną, 13-letniego syna Chrisa, najlepszego w całodniowym obijaniu się i rocznego niemowlaka Stewiego, bystrego malucha, który całymi dniami snuje plany zawładnięcia i zniszczenia świata. Ostatnim członkiem rodziny Griffinów jest inteligentny, gadający pies Brian, który zawsze służy rodzinie poradą lub krytycznym komentarzem.

Bob's Burgers to animacja, która skupia się na restauratorze o imieniu Bob, który wraz z rodziną prowadzi tytułową restaurację. Natomiast Bless the Harts to opowieść o grupie Południowców, którzy starają się żyć amerykańskim marzeniem.