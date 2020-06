Simpsonowie i Głowa rodziny - czarnoskóre postacie nie będą już przemawiać głosem białych aktorów

Informowaliśmy was o aktorkach podkładających głosy w serialach Big Mouth i Central Park, które zrezygnowały z przemawiania postaciami o innym kolorze skóry. Do Jenny Slate i Kristen Bell dołączyła cała obsada serialu Simpsonowie, gdzie zdecydowano, że aktorzy o białym kolorze skóry, nie będą już podkładać głosu pod postacie czarnoskóre, azjatyckie lub o latynoskim pochodzeniu.

Wcześniej także Mike Henry ogłosił, że nie będzie już przemawiał głosem postaci imieniem Cleveland Brown w hicie animowanym Foxa, Głowa rodziny. Wszystko to ma związek z ostatnimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych i akcją Black Lives Matter.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020