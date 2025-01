Klasyczna Lara Croft powraca. Nowy zwiastun Tomb Raider IV-VI Remastered

Aspyr

Fani Lary Croft mogą szykować się na niezapomnianą przygodę, ponieważ 14 lutego na rynek trafi kolekcja Tomb Raider IV-VI Remastered. Ta odświeżona trylogia obejmuje trzy kultowe gry z serii: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Wraz ze zbliżającą się premierą wydania remastera, twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, który skupia się na dynamicznych starciach z bossami i odświeżonej mechanice rozgrywki.

Najnowszy zwiastun, który towarzyszy zapowiedzi premiery, wprowadza graczy w klimat walki z bossami, jednego z kluczowych elementów każdej z trzech gier. Widzimy tam między innymi starcia z mitycznymi przeciwnikami, pułapki w egipskich grobowcach oraz dynamiczne ucieczki przed niebezpieczeństwem.

Tomb Raider IV-VI Remastered trafi na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC.