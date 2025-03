BlizzCon z dłuższą przerwą. Impreza powróci w przyszłym roku

fot. Blizzard Entertainment

BlizzCon to organizowana przez firmę Blizzard impreza, w ramach której organizowane są różnego rodzaju panele tematyczne czy konkursy, nie brak tam również zapowiedzi kolejnych gier i rozszerzeń do tych już obecnych na rynku. Na kolejną edycję tego wydarzenia będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Poinformowano, że odbędzie się ona dopiero w 2026 roku, a konkretnie – w sobotę 12 września i niedzielę 13 września w Anaheim Convention Center.

BlizzCon w 2024 roku się nie odbył, ale można było spodziewać się, że w tym roku Blizzard będzie chciał ją zorganizować z uwagi na okrągłą, 20 rocznicę (pierwszy BlizzCon odbył się w 2005 roku). Tak się jednak nie stanie. Firma nie podała powodów takiego działania i ograniczyła się jedynie do zapowiedzi imprezy w przyszłym roku.

Jedną z naszych ulubionych tradycji jest BlizzCon, który łączy nas wokół naszej wspólnej pasji do uniwersów Blizzarda, ale przy tym zawsze oznaczał coś więcej. Chodzi o Was, o społeczności, do których należycie. Daje nam szansę, aby się połączyć, budować przyjaźnie i tworzyć niezapomniane wspomnienia razem - napisano.