Andrew Garfield znów wywołany do tablicy. Czy wróci jako Spider-Man?

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Wszyscy dobrze pamiętamy, jak Andrew Garfield próbował ratować sytuację podczas wywiadów przed premierą filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Po tym, jak wyciekło zdjęcie z planu, aktor usiłował wszystkim wmówić, że fotografia jest efektem Photoshopa, a on sam nie ma pojęcia, o co chodzi z plotkami. Teraz temat powraca za sprawą pogłosek dotyczących 4. części o Pajączku. Sugeruje się, że Garfield może pojawić się zarówno w tym filmie, jak i w nowych Avengersach, gdzie mógłby odegrać kluczową rolę.

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Spider-Man - Andrew Garfield reaguje na plotki

Aktor porozmawiał z Joshem Horowitzem o potencjalnym powrocie do uniwersum Marvela. Odpowiadając z uśmiechem, starał się dobierać odpowiednie słowa.

- Oczywiście, twoje przypuszczenie nie jest bezpodstawne. Na twoim miejscu też bym pewnie pomyślał: "Tak, pewnie miał już kilka rozmów". (...) To wydaje się trochę nielegalne. Niezależnie od tego, co powiem, mogę za to ponieść konsekwencje, więc odmówię komentarza.

Możecie obejrzeć jego pełną wypowiedź w poniższym wideo:

Jeszcze w 2022 roku Garfield stwierdził, że chętnie wróciłby jako Peter Parker, gdyby istniała taka możliwość.

