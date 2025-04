foto. materiały prasowe

Nowa produkcja w reżyserii Brady'ego Corbeta na tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów zdobyła 10 nominacji. Finalnie wygrała trzy statuetki w kategoriach: najlepsza muzyka, najlepsze zdjęcia i najlepszy aktor pierwszoplanowy, którym okazał się Adrien Brody. Jeśli ten znakomity tytuł umknął Waszej uwadze, gdy był wyświetlany w kinach, to macie szansę, by nadrobić zaległości. Film trafił właśnie na VOD.

Brutalista online – gdzie obejrzeć?

Film jest dostępny na trzech platformach VOD. Tym razem oferowana jest jedynie opcja zakupu – nie ma możliwości wypożyczenia na 48 godzin za określoną kwotę.

Rakuten – 33,99 zł za wersję SD, 56,99 zł za HD i 4K.

– 33,99 zł za wersję SD, 56,99 zł za HD i 4K. Sklep Prime Video – 39,99 zł za wersję SD, 54,99 za HD.

– 39,99 zł za wersję SD, 54,99 za HD. iTunes - 44,99 zł za HD i 4K.

Brutalista – o czym jest film?

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...