Spider-Man miał się pojawić w Daredevil: Born Again! Kiedy aktorzy wejdą na plan 4. części?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O nowym Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej na razie oficjalnie nie wiadomo wiele poza tym, że taka część powstaje. W sieci pojawiają się sprzeczne informacje, choć w ostatnim czasy insiderzy skłaniają się ku wersji, która mówi, że film znów skupi się na multiwersum. Możliwe, że pojawi się w nim Venom Toma Hardy'ego, a także poprzedni odtwórcy roli Pajączka na wielkim ekranie, których już widzieliśmy w MCU przy okazji Spider-Man: Bez drogi do domu.

Wedle plotek Spider-Man 4 miałby pojawić się w kinach pomiędzy Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Daniel Richtman, wiarygodny i rzetelny informator z branży, dodaje teraz kolejne informacje. Jego zdaniem na plan nowego filmu o Pajączku aktorzy wejdą w maju 2025 roku, a zdjęcia zakończą się w październiku. Wówczas na początku 2026 roku Tom Holland nakręci swoje sceny do Avengers: Doomsday.

Inna plotka, której bohaterem jest Pajączek, pochodzi od scoopera MyTimeToShineHello, którego informacje często się w przeszłości sprawdzały. Insider twierdzi, że były plany na to, aby Spider-Man pojawił się w 1. sezonie Daredevil: Born Again, ale Sony zabroniło Marvel Studios wykorzystania tej postaci mimo nacisków Kevina Feige i spółki. Sony pozwala Parkerowi tylko na występy w filmach o Avengers, ponieważ to one najbardziej rozbudowują markę, przynoszą korzyści finansowe i zwiększają rozgłos wokół bohatera.

