Spider-Man: Bez drogi do domu - Pajączek ma na końcu nowy kostium. Co jest jego inspiracją?

Ostatnia scena filmu Spider-Man: Bez drogi do domu to Pajączek w kompletnie nowym kostiumie, który wizualnie jest najbardziej zbliżony do komiksowego odpowiednika. Jest on czerwono-niebieski. Publikacja scenariusza filmu w sieci przez Marvel Studios wyjawiła, że inspiracją Petera Parkera są... pozostałe Pajączki. Spotkanie Peterów w wykonaniu Tobeya Maguire i Andrew Garfielda zaowocowało nowym kostiumem Spidey'ego z MCU.

Co ciekawe, scenariusz potwierdza to, że Spider-Man nie ma już prywatnego życia Petera Parkera. Efekt zaklęcia Doktora Strange'a jest taki, że Petera formalnie nie ma na świecie. To też może być sugestia fabularna dla Spider-Mana 4, w którym Pajączek mógłby chcieć odbudować życie Parkera.

Nowy kostium Spider-Mana

Spider-Man 4 powstanie

Oficjalnie ogłoszono, że trwają prace nad Spider-Manem 4. Potwierdzili to producenci z Sony, a także sam szef Marvel Studios, Kevin Feige. Na obecnym etapie nie ma żadnych oficjalnych informacji o historii, bo jest na to za wcześnie. Na pewno rozważane są różne pomysły, które muszą być związane z MCU. Plotka mówi o nowym Spider-Manie z komiksów, którym był Miles Morales, ale na razie nie wiadomo, czy to ten moment do wprowadzenia go do wersji aktorskiej.

