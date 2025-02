The Last of Us Online było grywalne i "świetne". Później gra została skasowana

fot. SIE

W rozmowie na podcaście Sacred Symbols+ Yoshida-san, który przed odejściem z firmy zajmował się działem gier niezależnych, powiedział: "Grałem w tę grę i była świetna".

Pomysł na The Last of Us Online narodził się w Naughty Dog – zespół naprawdę chciał stworzyć tę produkcję. Jednak, jak wyjaśnił Yoshida, konsultacje z Bungie (twórcami m.in. Destiny) uświadomiły deweloperom, jak wiele wysiłku wymaga produkcja gry live service.

Zrozumieli, że to wyzwanie ich przerasta. Gdyby się na to zdecydowali, nie mogliby zrealizować innego projektu, jakim jest Intergalactic: The Heretic Prophet. To był brak przewidywania” – dodał Yoshida.

Yoshida-san podkreślił również, że według jego wiedzy, żadne z wewnętrznych studiów Sony nie zostało zmuszone do zmiany kierunku na tworzenie gier-usług.

Z mojego doświadczenia wynika, że gdy studia widzą, iż firma ma duże plany związane z jakąś inicjatywą, zdają sobie sprawę, że pójście w tym kierunku daje większą szansę na zatwierdzenie i wsparcie projektu. To nie tak, że Hermen Hulst (szef PlayStation Studios - dop. red.) nakazuje zespołom tworzyć gry live service – to raczej decyzje podejmowane wspólnie.

The Last of Us Online, które anulowano w grudniu 2023 roku po wielu latach prac, miało być rozszerzeniem trybu multiplayer Factions, znanego z pierwszej części The Last of Us. Gra była jedną z najbardziej oczekiwanych pozycji od Naughty Dog, ale jej rozwój napotkał liczne przeszkody.